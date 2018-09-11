День ветеранов бокса прошел в спортивном комплексе «Крылья Советов» в САО

10 сентября в спортивном комплексе «Крылья Советов», который расположен в районе Беговой столицы, прошли празднования Дня ветеранов бокса, в которых приняли участие ведущие боксеры СССР и России, чемпионы и призеры различных турниров, мастера спорта и прославленные тренеры и судьи.

10 сентября День ветеранов бокса неизменно отмечается с 1996 года, ни разу традиция не прерывалась.

День ветеранов бокса — ежегодное, крупное общественное мероприятие, которое отмечается ежегодно 10 сентября во Дворце спорта «Крылья Советов». Каждый год гостями праздника становятся многочисленные поклонники бокса. Среди них те, кто делает первые шаги на ринге, боксёры, прошедшие закалку в многочисленных боях, и спортивные звёзды, прославившие Отечество на международной арене.