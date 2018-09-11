Что нужно делать Головкину и Альваресу: анализирует Хопкинс — видео

Легендарный пенсионер, мультичемпион Бернард Хопкинс проанализировал в видеоролике предстоящий мегафайт в среднем весе, где во второй раз за год в ринге сойдутся Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) и Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО). Ветеран считает, что обоим будет сложно сдержать обещание «на этот раз точно победить нокаутом», потому что, по его мнению, и в реванше бойцы пройдут всю дистанцию — 12 раундов.

«Головкин не может позволить себе «проспать» первые раунды и колебаться в каких-то эпизодах, — полагает Хопкинс. — Ему нужно применять эффективную агрессию уже с первого раунда, прессинговать и вынуждать Канело драться. GGG также должен акцентироваться на базовых техниках, как джеб, который был его наиболее эффективным оружием в первом бою. Передней рукой придётся поработать по всем этажам. Из-за того, что Головкин забыл о бодипанчах в первом бою, Канело позднее смог поймать второе дыхание».

Что касается Альвареса, то ему, считает Бернард, на этот раз следует налегать на физическую готовность.

«Он явно выдохся в первом бою, отдав немало раундов. Если Сауль хочет получить решение судей, ему придётся нарастить воркрейт и быть конкурентным в каждом раунде. Ему также следует всегда быть первым, атаковать комбинационно и удерживать бой в центре ринга», — сказал аналитик.

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От прогноза Бернард хитро удержался, заявив, что, по его мнению, выиграть может любой из парней.

«Но, как и все остальные, я надеюсь, что в этом поединке всё будет однозначно», — подытожил он.

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