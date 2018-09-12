Торжественное прибытие Геннадия Головкина и Альвареса в Вегас: видео и фото

Лас-Вегас, США. Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) и Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) торжественно прибывают в гостинично-развлекательный комплекс MGM Grand. Уже в эту субботу, 15 сентября, на арене T-Mobile они проведут поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBC/WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг).

Предстоящий поединок — вторая встреча боксёров. Первый бой состоялся в сентябре прошлого года здесь же, на арене T-Mobile, и завершился ничьей раздельным решением судей.

Фото с места событий: Стэйси Вербеек

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