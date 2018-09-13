Мэнни Пакьяо не подаст в суд на компанию Боба Арума: всё выяснено

В начале текущей недели легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) объявил в соцсетях о намерении подать в суд на промоутерскую компанию Top Rank Боба Арума . Суть претензий сводилась к тому, что боксёр не получил от TR ни копейки от продажи прав на трансляцию в США его июльского поединка против аргентинца Лукаса Маттиссе.

Немногим позже Арум ответил бывшему подопечному, сказав, в частности, что Мэнни виноват сам, поскольку не подписал контракт на бой с Маттиссе должным образом. Тем не менее, промоутер добавил, что они уже связались с адвокатом Пакьяо, чтобы уладить недоразумение.

Судя по новому комментарию Мэнни, конфликт благополучно исчерпан: «Мой пост (в соцсети) стал следствием недоразумения между моей командой и Top Rank. Уже всё выяснено. Хотел бы поблагодарить Боба и Top Rank за помощь в продвижении моей карьеры, а также за многие прекрасные годы совместной работы. Вместе мы достигли так много невероятных вещей».

Ложная надежда — репортаж о поединке между Маттиссе и Пакьяо

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