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Джошуа пообещал не осторожничать с Поветкиным
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В преддверии боя с Поветкиным Энтони Джошуа пообещал не осторожничать 

Vringe.com 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
В преддверии боя с бывшим чемпионом мира, опытнейшим ветераном из России Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) британский супертяж, обладатель титулов WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) заявил о том, что попытки боксировать аккуратно и осторожно только вредят ему, «разрушают атакующий стиль».
«Я выбросил из головы всё лишнее. Сконцентрировался исключительно на предстоящем поединке с Поветкиным. Собираюсь здорово повеселиться, работать в кайф, не осторожничать, не аккуратничать, ведь всё это только вредит моему агрессивному стилю боксирования. Собираюсь просто выйти в ринг и вырубить Поветкина. Точно так же, как пытаюсь сделать в боях с любым другим соперником», — демонстрирует серьёзный настрой Джошуа.
Правда, судя по дальнейшим словам британского чемпиона, так и не понятно, как он собирается провести бой с россиянином: «Как это будет выглядеть? Может быть, я буду боксировать. А может, навяжу рубку. Тут вот в чём фишка, я — универсал. Могу перебоксировать соперника или вырубить. Всё зависит от того, что мне взамен может предложить оппонент. Я тщательно анализирую всё во время боя, и выбираю стиль боксирования, переключая тумблер прямо по ходу поединка».
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