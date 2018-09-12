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Энтони Джошуа: Уайлдеру осталось выступать ещё два-три года
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Энтони Джошуа: Уайлдеру осталось выступать ещё два-три года 

Vringe.com + ещё 1 12 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Британский топ-боец супертяжёлого веса Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) считает, что карьера его конкурента за мировую популярность — 32-летнего Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) из США — близится к завершению. По мнению боксёра из Лондона, американцу осталось «два-три года» выступлений на ринге.
Уайлдер дебютировал на профессиональном ринге 10 лет назад.
«Это большой срок. Плюс, его потрясали ребята вроде Эрика Молины и другие, — заявил Энтони сайту Sky Sports. — Думаю, у него осталось два, максимум три года».
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Напомним, 13 апреля Джошуа выйдет против победителя поединка Уайлдера с Тайсоном Фьюри (26-0, 19 КО) — но лишь в том случае, если 22 сентября не проиграет претенденту из РФ Александру Поветкину (34-1, 24 КО).
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