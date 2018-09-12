Многие в меня не верят, но я выиграю у Юниэра Дортикоса, так как умён и опытен — Мастернак

20 октября на ринге CFE Arena в Орландо (США) состоится четвертьфинальный поединок Суперсерии–2 в тяжёлом весе (до 90,7 кг), в котором проживающий в Штатах кубинец Юниэр Дортикос (22-1, 21 КО) примет гостя из Польши, экс-еврочемпиона Матеуша Мастернака (41-4, 28 KO).

Последний излучает уверенность, что это будет не последний его бой в турнире.

«Лишь немногие верят в меня, но я выиграю состязания, — как и остальные семь участников, говорит 31-летний поляк. — Хоть и понимаю, что задача — ого-го, потому что в Суперсерии нет слабаков. Даже польские фанаты разделены в отношении меня. Некоторые верят в мои шансы, другие категорически не воспринимают».

Дортикоса пан считает «очень хорошим боксёром кубинской школы», который обладает сильнейшим ударом.

«В Польше его хорошо знают по боям дебютной Суперсерии, когда он нокаутировал Кудряшова и продемонстрировал мужество в поединке с Гассиевым. Думаю, я выиграю у него. Я умён и опытен, а остальное увидите в ринге, так как у нас приготовлен классный план на бой», — заключил Мастернак.

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