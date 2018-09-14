Промоутер: Алтункаю мог бы побить любой мастер спорта по боксу 

Российский промоутер Алексей Титов прокомментировал выбор соперника для российского бойца Дениса Лебедева, который многим болельщикам и любителям бокса показался странным. Напомним, оппонентом Лебедева выступил малоизвестный турецкий боец Хизни Алтункая, который сумел продержаться в ринге тринеполных раунда. По словам Титова-младшего, выбором оппонента на турнир 7 сентября в Челябинске занималась не компания RCC Boxing Promotions, а отдельно взятый менеджер.
«Дело в том, что бой Лебедев — Алтункая полностью делал менеджер Дениса Вадим Корнилов. Он и нашёл такого странного оппонента. RCC Boxing не имела к этому боя никакого отношению. Согласен с вами, уровень Алтункаи ниже некуда. Его вполне может победить любой российский боксёр уровня мастера спорта, дебютирующий в профессиональном боксе. Мне непонятно, кто эти 30 оппонентов бойцов, которых был Алтункая. Их имена ничего не скажут даже самым яростным любителям бокса, не говоря уже об обывателях.
У RCC Boxing совсем другие задачи. Зрителю не нужна победа ради победы. Вы сами всё видели. Боксёры компании бьются с сильными иностранными оппонентами, дерутся с лучшими российскими боксёрами, между собой. Промоушен не боится сталкивать проспектов, не боится привозить сильных бойцов из-за рубежа. Вспомните, например, бой Павла Маликова с индонезийцем Даудом Йорданом или бои боксёров РМК с соперниками из Японии. В России очень умные разбирающиеся в боксе зрители, они чувствуют честный конкретный бой, они же и отчётливо распознают фальшь. Простой победе российского бойца над ноунеймом, зритель радоваться не будет. Вы сами слышали, как свистела челябинская публика после победы Лебедева. Болельщик не ходит только на имя. Помимо имён российскому зрителю нужен классный бокс, нужна битва в ринге, честная и бескомпромиссная. К сожалению, не все российские промоутеры и менеджеры это понимают. Стереотип, что достаточно привести в Россию Микки Рурка, и публика будет в восторге, нужно ломать. Это уже давно не так», — сказал Титов.