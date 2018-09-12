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«Сондерс уродлив, но драться умеет»: Эндрэд обещает спустить на него внутреннего пса
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«Сондерс уродлив, но драться умеет»: Эндрэд обещает спустить на него внутреннего пса 

Vringe.com 12 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО), конечно, не самый прекрасный внешне мужчина, но вот умения драться у него не отнять. Примерно так заявил американец Деметриус Эндрэд (25-0, 16 KO), который будет драться с британцем 20 октября.
«Для меня часть выступить на этой арене. Мы оба готовы к 12-раундовой битве, если понадобится, и устроим бой года. Так то вы должны быть там, — пишет нам в Instagram из-за Атлантического океана американец. — Билли Джо классный боксёр, небитый левша. Он, конечно, тот ещё уродец, но драться чел умеет. Тем не менее, наш человек Деметриус Эндрэд всегда сыщет способ победить. Пёс внутри меня сильнее, чем у него. 20 октября я спущу его на Сондерса».
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Боец из США уверен, что они на пару с Сондерсом устроят нескучные пресс-конференции, и заявил, что всем доволен на контракте у промоутера Эдди Херна.
«Он выводит бокс на высочайший уровень», — отметил Деметриус.
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