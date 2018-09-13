Боксер из Таджикистана — триумфатор чемпионата мира среди студентов

Чемпион среди студентов. Таджикский боксер завоевал золото мирового первенства, которое проходило в Элисте, передает «МИР 24».

Шахбоз Негматуллаев в полутяжелом весе одолел четырех соперников — из Литвы, Тайваня, Беларуси и России. Сегодня героя на железнодорожном вокзале Душанбе встречали всем городом.

«Запомнился российский боксер, финальный бой — был такой дух, прямо… У меня была мотивация огромнейшая, этот день был день рождения моей матери, поэтому я выходил только выигрывать. Это мне помогло», — признался мастер спорта международного класса по боксу, чемпион среди студентов Шахбоз Негматуллаев.

На чемпионате мира среди студентов участвовали боксеры из 22 стран. Всего разыграли 13 комплектов медалей в десяти мужских и трех женских весовых категориях.

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