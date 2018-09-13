Ещё
Боксер из Таджикистана — триумфатор чемпионата мира среди студентов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Боксер из Таджикистана — триумфатор чемпионата мира среди студентов 

Мир24 13 сентября 2018
Чемпион среди студентов. Таджикский боксер завоевал золото мирового первенства, которое проходило в Элисте, передает «МИР 24».
Шахбоз Негматуллаев в полутяжелом весе одолел четырех соперников — из Литвы, Тайваня, Беларуси и России. Сегодня героя на железнодорожном вокзале Душанбе встречали всем городом.
«Запомнился российский боксер, финальный бой — был такой дух, прямо… У меня была мотивация огромнейшая, этот день был день рождения моей матери, поэтому я выходил только выигрывать. Это мне помогло», — признался мастер спорта международного класса по боксу, чемпион среди студентов Шахбоз Негматуллаев.
На чемпионате мира среди студентов участвовали боксеры из 22 стран. Всего разыграли 13 комплектов медалей в десяти мужских и трех женских весовых категориях.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Головкин против Альвареса: кто победит в поединке века? Хэй считает Поветкина станет самым сложным соперником для Джошуа Мейвезер вернется на ринг ради боя с Пакьяо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Серена Уильямс продолжила истерику
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение