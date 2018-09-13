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Прямая трансляция: Кано — Мадиев, Корнехо
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Прямая трансляция: Кано — Мадиев, Корнехо 

Vringe.com + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Лас-Вегасе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— 10-раундовый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между мексиканцем Пабло Сесаром Кано (30-7-1, 21 KO) и россиянином Русланом Мадиевым (12-0, 5 KO).
Андеркард
— Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC среди женщин во втором среднем весе (до 76,2 кг) между американками Мариселой Корнехо (12-2, 5 КО) и Френчон Крювс Дизерн (3-1, 1 КО).
— 6-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) между мексиканцем Раулем Куриелем (4-0, 3 КО) и пуэрториканцем Райаном Пино (8-2, 4 КО).
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции (14.09.) — 03:00 (Киев/Москва), 06:00 (Астана)
РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания боксёров
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
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