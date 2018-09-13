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Энтони Джошуа — о том, почему он круче Тайсона Фьюри и Уайлдера
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Энтони Джошуа — о том, почему он круче Тайсона Фьюри и Уайлдера 

Vringe.com 13 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Чемпион WBA Super, IBF, WBO британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) ответил соотечественнику Тайсону Фьюри (27-0, 19 КО), бывшему обладателю этих же титулов. Фьюри по-прежнему считает себя №1 дивизиона, ведь именно он прервал казавшуюся вечной гегемонию украинца Владимира Кличко.
После победы над украинцем у Фьюри началась череда личных проблем: депрессия, зависимость от алкоголя и наркотиков, лишний вес. Британец на 2,5 года ушёл из бокса и вернулся только в 2018 году.
Комментирует Джошуа: «Фьюри считает, что за время его отсутствия здесь все замерли и не дрались? У него начались личные проблемы и он на три года исчез из бокса. Дивизион не стоял на месте. Мне бросил вызов Чарльз Мартин, я принял вызов и дрался. Мне бросил вызов Владимир Кличко. Я опять-таки дрался».
Ожидается, что Фьюри до конца года проведёт выездной поединок с действующим чемпионом WBC Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО) из США. Американец считает, что победитель их очной схватки опередит Джошуа и станет лучшим бойцом дивизиона.
Отвечает Джошуа. «Не собираюсь говорить за Уайлдера или Фьюри, но я не из тех, кто через кучу лет дряхлым старикашкой будет рассказывать в баре таким же старикам истории типа „я был линейным чемпионом мира“. Фьюри говорит, что он по-прежнему №1 дивизиона. Но разве есть супертяж, у которого лучший рекорд чем у меня? Назовите мне бойца, у которого в рекорде имена покруче, чем у меня после проведённых 22 боёв».
Джошуа также предстоит провести защиту титула. 22 сентября в Лондоне (Великобритания) он встретится с россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО).
«Я не собираюсь что-то там доказывать, — говорит Джошуа. — История всё расставит по своим местам. Только это и имеет значение. У каждого из нас свой путь, своё предназначение. Я доказал, что являюсь бойцом топ-уровня. Я прошёл путь из самых низов. Побывал в настоящей мясорубке. Если кто-то из болельщиков недоволен мною, значит, это личное. Того же Флойда Мэйуэзера также всё время критиковали, но он ведь в любом случае один из лучших бойцов в истории бокса».
Читайте также: Энтони Джошуа: Уайлдеру осталось выступать ещё два-три года
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