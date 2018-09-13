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Кунг-фу мастер решил показать силу бойцу ММА
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Кунг-фу мастер решил показать силу бойцу ММА 

Trendymen 13 сентября 2018
Фото: Trendymen
Кунг-фу в значительной степени является всего лишь обобщающим термином для большинства боевых искусств Китая. В Поднебесной существует масса различных стилей рукопашного боя, большинство из которых в современном мире выглядят, мягко говоря, не очень-то убедительно.
Впрочем, иногда последователи кунг-фу встречаются с западной школой. Как было здесь, в поединке двух бойцов российской лиги «Стрелка». Подобные спарринги всегда интересны, поскольку демонстрируют совершенно разные подходы.
Кунг-фу мастер пытается доказать сопернику, практикующему ММА, что китайский стиль боя — не просто красивые танцы, а реально работающий способ победить соперника. Поначалу он выглядит вполне убедительно.
По сравнению со многими, кунг-фу мастер показывает даже неплохие проходы. Он умудрился сделать пару отличных выходов, до того как его везение закончилось.
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