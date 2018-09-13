Хан vs Брук, Уайт vs Чисора 2: Эдди Херн — о том, где и когда

Промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) в интервью IFL TV сообщил о том, где и когда предположительно состоится интригующий реванш двух британских супертяжей (свыше 90,7 кг) Диллиана Уайта (24-1, 17 КО) и Дерека Чисоры (29-8, 21 КО).

Херн также заявил о том, что долгожданный (особенно на территории Великобритании) бой местных полусредневесов (до 66,7 кг) Амира Хана (33-4, 20 КО) и Келла Брука (37-2, 26 КО) также может состояться ещё до нового года.

Несколько дней тому назад Уайт обвинил Чисору в срыве переговорного процесса. Но Херн утверждает, что переговоры идут отлично и, похоже, бой состоится 22 декабря на арене О2 в Лондоне (Великобритания).

Предыдущий поединок Уайта и Чисоры состоялся в декабре 2016 года в Манчестере (Великобритания). Бой прошёл 12-раундовую дистанцию, а судьи разошлись во мнениях, зафиксировав спорную победу Уайта раздельным решением.

По словам Херна, он забронировал стадион Principality в Кардиффе (Великобритания) сразу же на 3 даты в декабре: 1-е, 8-е и 15-е. Якобы в один из этих дней может состояться бой Хан vs Брук. Промоутер не утверждает, что бой всенепременно состоится, ожидает долгие и тяжёлые переговоры.

Также Херн анонсирует скорое подписание новой сделки на 8 боксёрских шоу в год. По словам промоутера, всё идёт к тому, что затем он подпишет ещё один договор, также на 8 поединков. По словам Херна, вскоре он выйдет на цифру 56 вечеров бокса ежегодно.

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