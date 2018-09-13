Открытая тренировка Мунгуйи, Лемьё, Гонсалеса, Кука, О'Салливана и Фуэнтеса: фото

Накануне в Лас-Вегасе (США) прошла открытая тренировка главных действующих лиц андеркарда предстоящего 15 сентября вечера бокса, мэйнивентом которого станет реванш Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

Напомним, что перед этим чемпион мира WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30-0, 25 КО), проведёт защиту против канадца Брэндона Кука (20-1, 13 КО), экс-чемпион в среднем весе канадец Давид Лемьё (39-4, 33 КО) сразится с ирландцем Гэри О’Салливаном (28-2, 20 КО), а бывший чемпион в четырёх категориях из Никарагуа Роман Гонсалес (46-2, 38 КО) встретится с мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25-5-1, 14 КО).

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Фото: Стейси Вербик (BoxingScene)

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