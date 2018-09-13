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Открытая тренировка Мунгуйи, Лемьё, Гонсалеса, Кука, О'Салливана и Фуэнтеса: фото
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Открытая тренировка Мунгуйи, Лемьё, Гонсалеса, Кука, О'Салливана и Фуэнтеса: фото 

Vringe.com 13 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Накануне в Лас-Вегасе (США) прошла открытая тренировка главных действующих лиц андеркарда предстоящего 15 сентября вечера бокса, мэйнивентом которого станет реванш Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.
Напомним, что перед этим чемпион мира WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгуйя (30-0, 25 КО), проведёт защиту против канадца Брэндона Кука (20-1, 13 КО), экс-чемпион в среднем весе канадец Давид Лемьё (39-4, 33 КО) сразится с ирландцем Гэри О’Салливаном (28-2, 20 КО), а бывший чемпион в четырёх категориях из Никарагуа Роман Гонсалес (46-2, 38 КО) встретится с мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25-5-1, 14 КО).
Смотрите также: Геннадий Головкин vs Сауль Альварес 2: фотогалерея финальной пресс-конференции
Фото: Стейси Вербик (BoxingScene)
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