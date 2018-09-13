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Алексей Евченко: я готов драться за титул
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Алексей Евченко: я готов драться за титул 

Аргументы Недели 13 сентября 2018
Фото: Аргументы Недели
Челябинский профессиональный боксер Алексей Евченко, завоевывает все большую популярность у ценителей жесткого и бескомпромиссного, а главное красивого бокса не только в России. Его предпоследний драматический поединок в Париже с 28-летним марокканцем Ахмедом Эль Мусауи несомненно добавил ему поклонников и за рубежом. По мнению экспертов, Алексей Евченко не разочаровал публику, и на вечере профессионального бокса, состоявшемся седьмого сентября в многотысячном челябинском Ледовом дворце «Трактор». Где его бой явно украсил, и без того насыщенный и зрелищный турнир. Тренер 35-летнего Алексея Евченко, первый тренер легендарного Сергея Ковалева — Сергей Новиков встретился с нашим корреспондентом:
— Сергей Владимирович, расскажите про последний бой вашего воспитанника, про то, как проходила подготовка к нему…
— Алексей Евченко дрался на челябинском ринге с бойцом из Аргентины Бруно Ромай. Боец этот достаточно взрослый и титулованный. У него приличный рейтинг боев. Большое количество побед. К тому же он левша. И не просто классический левша, а весьма неудобный для соперника. Левша способный бить из любого положения, в самый неожиданный момент. По возрасту он даже постарше Алексея. И чуть выше его ростом. А видимость такая, что он даже крупнее. Похоже, что до боя аргентинец делал более тяжелую весовую категорию, набирал килограммы.
Я просмотрел его два боя. И, как и ожидал, он заманивал Алексея в канаты, прикидываясь оглушенным, когда Евченко крепко попадал по нему. Провоцируя тем самым своего соперника бросаться в недостаточно подготовленную атаку. Так, чтобы атакующий сам раскрылся, и получил навстречу неожиданный точный удар «из за угла». Да такой, чтобы приземлить нарвавшегося на «нежданчик» оппонента.
В Латинской Америке боксеры это традиционно крепкие ребята, крепкие бойцы. Достаточно стойкие и смелые. Поэтому, наверное, они преимущественно выступают на профессиональном ринге. В любительском боксе их сравнительно немного.
— Как проходила подготовка Алексея Евченко к этому бою. Расскажите поподробнее…
— Традиционно очень непросто. Нам сменили двух соперников. Сначала бой планировался с Дмитрием Михайленко. Обладающим, так же как и Евченко хорошими волевыми и физическими данными. И этот бой, бесспорно, должен был пройти на «встречных курсах».
Потому, что Дмитрий Михайленко имеет богатейший опыт в любительском олимпийском боксе, где провел 311 боев, из них 264 закончил победой. Побеждал и становился призером на турнирах национального и международного уровня. Летом 2009 года Михайленко заключил контракт с промоутером Алексеем Титовым, и дебютировал на профессиональном уровне. Где в дальнейшем завоевал Чемпионские титулы: WBO European welterweight title (2012г.); WBA-NABA welterweight title (2015г.); USBA welterweight title (2016г.) и interim WBC Silver welterweight title (2016г.).
Но буквально за неделю до турнира мы получили отказ от его команды. Не мы ушли от этого боя, а они ушли от нас. По непонятным причинам организаторы, по словам нашего промоутера, захотели перетащить поединок в Грозный, и раньше на несколько дней. Возможно, чтобы сбить нам адаптацию к новому географическому региону.
А затем нам предложили в соперники — доминиканца. Мы просмотрели его бои. И тут же начали перестройку, под его манеру боя и его антропометрические параметры. Подобрали похожих на него спарринг партнеров. Но буквально за три — четыре дня до боя, последовал очередной отказ. И нам предложили на выбор уже двух бойцов. Одного — аргентинца, с которым мы сражались в «Тракторе». И второго — кубинца. У аргентинца был выше рейтинг. И я к тому же просмотрел три его предыдущих боя. И картина, в целом, для меня стала ясна. А вот у кубинца, мы нашли в Интернете всего один бой из тринадцати. Причем, уже в первом раунде этого поединка, он выиграл нокаутом. И у меня не сложилось целостной картины о возможном сопернике. Аргентинец, конечно для Алексея был более неудобен. Как опытный боец, левша. Но при этом более понятен нам. И мы остановили свой выбор на Бруно Ромай.
— Насколько верными оказались ваши прогнозы и план проведения поединка?
— Ожидался десятираундовый бой. На взвешивании Алексей Евченко как обычно ровно вошел в свою весовую категорию. А вот аргентинец был заметно тяжелее. За что был оштрафован, и понес контрибуцию…
Допускаю, что Евченко еще в первом раунде мог забрать победу, несколько его хороших попаданий сразу же заставили Ромай уйти в защиту. Но аргентинец стойко терпел натиск Евченко. Дальше бой пошел более ровно. Алексей постоянно атаковал. А Ромай, как мы и предполагали, искал свою удачу в контратаках. В третьем раунде аргентинец получил рассечение кожи носа, но травма не была значительной и опасной, поэтому бой продолжился. В шестом раунде Евченко удачно попал джебом слева в голову. Ромай явно потерялся, но не упал. Еще несколько хороших ударов нашего боксера отрыли кровотечение из рассечения на носу Ромая, и врач турнира остановил поединок, в связи с невозможностью его продолжения. Дальнейшее продолжение боя было бы бессмысленно.
— Сергей Владимирович, как вы оцениваете очередной поединок своего воспитанника в целом?
— Это был очень интересный вполне конкурентный бой. И он сложился по нашему сценарию. У Алексея получились все те заготовки, которые мы нарабатывали к этому поединку. На мой взгляд, Евченко полностью раскрылся как сильный и талантливый боксер…
И после этого боя, я считаю, что Алексей сумел вырости еще на целую ступень. У него проявился очень грамотный тайминг, обзор и оперативный анализ стремительно меняющейся ситуации на ринге. И соответственно были мгновенные и нестандартные ответы на ее изменение. Алексей был разносторонен. Где то он работал первым номером, а где то вторым. В зависимости от складывающейся обстановки. У Алексея, за последние пару лет, авторитет среди профессионалов увеличивается с каждым боем. Он очень достойно проводит непростые бои. В том числе и за границей. С очень серьезными соперниками. И при этом очень заметно и стабильно растет в профессиональном мастерстве. Сейчас мы ждем предложений от самых сильных и именитых оппонентов в этой весовой категории. Алексей Евченко сегодня находится в прекрасной форме. После боя, он отдохнет с недельку, и сможет выйти на ринг уже в самое ближайшее время.
В третьем по значимости поединке вечера челябинец Алексей Евченко также одержал яркую и досрочную победу, его поединок с аргентинцем Бруно Ромай продлился 6 раундов. Евченко еще в первом раунде мог забрать победу, несколько хороших попаданий заставляли Ромай уйти в защиту. Аргентинц стойко терпел натиск Евченко. Дальше бой пошел более ровно, Алексей постоянно атаковал, Ромай искал удачу в контратаках. В третьем раунде аргентинец получил рассечение носа, но травма не была опасной, и бой продолжается. В шестом раунде Евченко удачно попал джебом слева, Ромай потерялся, но не упал. Еще несколько хороших ударов отрыли кровотечение на носу, и главный врач остановил бой перед стартом седьмого раунда.
«Задача была продышаться, встречались моменты, где можно было добить, но я выстроил тактику таким образом, чтобы хотя бы 5-6— раундов пройти. Бой был не сложный для меня, я видел соперника и что он делает, понимал, что выигрываю, но целью было отработать определенное количество раундов, — прокомментировал Алексей Евченко. — Голова у аргентинца, конечно, крепкая. Мы готовились на правшу, а я вышел на ринг с левшой, у него сорвался бой 7 сентября в Канаде, поэтому наши менеджеры договорились. Выступать в Челябинске лично для меня эмоционально тяжело, много отвлекающих моментов, повторюсь, что за границей спокойней: только тренировки и сон».
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