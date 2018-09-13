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Участники «Московского долголетия» из района Аэропорт пообщались с олимпийским чемпионом
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Участники «Московского долголетия» из района Аэропорт пообщались с олимпийским чемпионом 

Управа района Аэропорт города Москвы + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Участники пилотного проекта «Московское долголетие» из района Аэропорт побывали на пресс-конференции с олимпийским чемпионом Олегом Григорьевым. Мероприятие прошло на территории спорткомплекса ЦСКА. Об этом рассказали в администрации районного центра соцобслуживания.
— В рамках программы «Легенды спорта» участники проекта «Московское долголетие» посетили пресс-конференцию с прославленным спортсменом, олимпийским чемпионом Олегом Григорьевым, который рассказал свою историю успеха. Каждый из присутствовавших мог лично задать вопрос спортсмену, — поделился представитель администрации.
Напомним Олег Григорьев — советский боксер, олимпийский чемпион 1960 года, участник олимпийских игр 1964 года, трехкратный чемпион Европы. За спортивную карьеру на различных уровнях провел 253 боя, в 235 из них добился победы. (мю)
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