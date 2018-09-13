Ещё
Британская «Горилла» Джон Райдер подерётся с горьковчанином в отборочном бою WBA
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Британская «Горилла» Джон Райдер подерётся с горьковчанином в отборочном бою WBA 

Vringe.com 13 сентября 2018
Фото: Vringe.com
33-летний российский суперсредневес (до 76,2 кг) Андрей Сироткин (15-0, 4 КО) в следующем месяце отправится на Туманный Альбион, где ему предстоит поединок против местной «Гориллы» Джона Райдера (26-4, 14 КО).
На кону в поединке будет право драться с чемпионом мира по версии WBA — также британцем Рокки Филдингом (27-1, 15 КО).
Бой состоится 27 октября на Copper Box Arena в северо-восточной части Лондона (Англия), пишет Fightnews.com.
Последний бой Райдер провёл в мае весьма результативно, за два раунда уничтожив земляка Джейми Кокса.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Райдер-Кокс
Сироткин, обладатель титула интерконтинентального чемпиона WBA, до этого дважды боксировал за пределами родины — в Германии и США. Знаковых побед у него пока нет, если не считать таковой досрочный выигрыш год назад у растренированного ветерана Рикардо Майорги.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Сироткин-Майорга
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Президент WBC объяснил остроты Головкина в адрес Канело: Он ощущал себя на вторых ролях Дэвид Хэй: Поветкин — самый сложный противник Джошуа, мы увидим чумовой бой Тренер Головкина: Не жалуюсь на решение судей — Альварес отлично дрался
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Серена Уильямс продолжила истерику
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение