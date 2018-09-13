Британская «Горилла» Джон Райдер подерётся с горьковчанином в отборочном бою WBA

33-летний российский суперсредневес (до 76,2 кг) Андрей Сироткин (15-0, 4 КО) в следующем месяце отправится на Туманный Альбион, где ему предстоит поединок против местной «Гориллы» Джона Райдера (26-4, 14 КО).

На кону в поединке будет право драться с чемпионом мира по версии WBA — также британцем Рокки Филдингом (27-1, 15 КО).

Бой состоится 27 октября на Copper Box Arena в северо-восточной части Лондона (Англия), пишет Fightnews.com.

Последний бой Райдер провёл в мае весьма результативно, за два раунда уничтожив земляка Джейми Кокса

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Райдер-Кокс

Сироткин, обладатель титула интерконтинентального чемпиона WBA, до этого дважды боксировал за пределами родины — в Германии и США. Знаковых побед у него пока нет, если не считать таковой досрочный выигрыш год назад у растренированного ветерана Рикардо Майорги.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Сироткин-Майорга

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