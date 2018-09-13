Скромный план Чарра: Победить Окендо, истребить остальных чемпионов и уйти

Через пару недель в Кёльне (ФРГ) местный «обычный» чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мануэль Чарр (31-4, 17 KO) сразится с ветераном Фресом Окендо. В случае победы он собирается устроить охоту на других чемпионов, всех победить и уйти в закат, пыхтя от груза чемпионских поясов.

«Ощущаю себя мощным. Я дрался с Устиновым спустя всего пять месяцев после сложной операции на бедре, и сейчас полностью привык к себе новому. Бью намного мощнее, чем ранее, так как всю жизнь дрался, не в состоянии доворачивать ногу при ударе. Чувство, словно я новый боец», — рассказал BoxingScene немецкий сириец.

Чарр отдаёт дань опыту Окендо и его хорошей защите, которая не даёт противнику приложиться крепко.

«С другой стороны, он уже старичок. Так что я его нокаутирую и устрою затем пирушку со своими фанатами. Обещаю», — клянётся Мануэль.

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При этом он уже наметил себе следующую цель.

«Давайте сюда Энтони Джошуа ! Он называет себя суперчемпионом WBA, — ехидничает Чарр и продолжает: — Думаю, пришло время выяснить, какой он там «супер». Чемпион мира — я, и все, думаю, согласны, что чемпион должен быть один. Так что, Эй-Джей, если ты побьёшь Поветкина, а я — Окендо, нам нужно выяснить, кто реальный чемп. Погодите немного и сами увидите, что я теперь могу побить любого. После того, как разберусь с Джошуа, подерусь с победителем боя Уайлдер–Фьюри. И закончу карьеру абсолютным чемпионом мира».

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