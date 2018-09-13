Ещё
Скромный план Чарра: Победить Окендо, истребить остальных чемпионов и уйти
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Скромный план Чарра: Победить Окендо, истребить остальных чемпионов и уйти 

Vringe.com 13 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Через пару недель в Кёльне (ФРГ) местный «обычный» чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мануэль Чарр (31-4, 17 KO) сразится с ветераном Фресом Окендо. В случае победы он собирается устроить охоту на других чемпионов, всех победить и уйти в закат, пыхтя от груза чемпионских поясов.
«Ощущаю себя мощным. Я дрался с Устиновым спустя всего пять месяцев после сложной операции на бедре, и сейчас полностью привык к себе новому. Бью намного мощнее, чем ранее, так как всю жизнь дрался, не в состоянии доворачивать ногу при ударе. Чувство, словно я новый боец», — рассказал BoxingScene немецкий сириец.
Чарр отдаёт дань опыту Окендо и его хорошей защите, которая не даёт противнику приложиться крепко.
«С другой стороны, он уже старичок. Так что я его нокаутирую и устрою затем пирушку со своими фанатами. Обещаю», — клянётся Мануэль.
Читайте также: Чарр признался, что у него нет немецкого паспорта
При этом он уже наметил себе следующую цель.
«Давайте сюда Энтони Джошуа! Он называет себя суперчемпионом WBA, — ехидничает Чарр и продолжает: — Думаю, пришло время выяснить, какой он там «супер». Чемпион мира — я, и все, думаю, согласны, что чемпион должен быть один. Так что, Эй-Джей, если ты побьёшь Поветкина, а я — Окендо, нам нужно выяснить, кто реальный чемп. Погодите немного и сами увидите, что я теперь могу побить любого. После того, как разберусь с Джошуа, подерусь с победителем боя Уайлдер–Фьюри. И закончу карьеру абсолютным чемпионом мира».
Читайте также: Миллер угрожает заднице Джошуа, но не трогает Чарра
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Президент WBC объяснил остроты Головкина в адрес Канело: Он ощущал себя на вторых ролях Дэвид Хэй: Поветкин — самый сложный противник Джошуа, мы увидим чумовой бой Тренер Головкина: Не жалуюсь на решение судей — Альварес отлично дрался
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Серена Уильямс продолжила истерику
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение