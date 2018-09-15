Беспутин остановил Санчеса, завоевал региональный титул

Save Mart Arena, Фресно, штат Калифорния, США. Россиянин Александр Беспутин (11-0, 9 KO) завоевал свой первый титул на профессиональном ринге. Одержав победу над стойким американцем Аланом Санчесом (20-4-1, 10 КО), проспект завладел вакантным титулом чемпиона по версии Боксёрской ассоциации США (USBA) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Стартовые раунды у Беспутина пошли на то, чтобы приноровится к Санчесу — тот здорово наматывал круги по периметру ринга. Но с каждым последующим раундом американец замедлялся, и россиянин начал приземлять тяжёлые удары один за другим.

Уже в 4-й трёхминутке у Беспутина прошла классная комбинация, и Санчес оказался на канвасе. Правда, в том эпизоде рефери показалось, что американец поскользнулся, и счёт так и не был открыт. В 6-м раунде Беспутин проверил челюсть Санчеса отменным апперкотом. А в предпоследнем, 9-м раунде, россиянин обрушил на американца серию ударов, заставив перейти в режим выживания.

Окровавленный Санчес не собирался сдаваться, но другое решение приняли в его команде, остановив односторонний поединок. Отличная победа Беспутина, первое досрочное поражение Санчеса.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Беспутин-Санчес (появится в скором времени)

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.