Геннадий Головкин: Нужно быть тупым как пробка, чтобы поверить Альваресу

Чемпион из Казахстана, обладатель титулов WBC/WBA Super в весе до 72,6 кг Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) считает, что нужно обладать крайне низкими умственными способностями, чтобы верить в историю мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), утверждающего ранее, что запрещённый препарат кленбутерол попал в его организм случайно — посредством заражённого мяса. В сентябре 2017 года Головкин и Альварес встретились в очной схватке на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой продлился 12 раундов, судьи разошлись во мнениях и зафиксировали ничью. Реванш был запланирован на май 2018 года, но в феврале Альварес сдал два кряду положительных теста — выявлен кленбутерол. Альварес далеко не первый мексиканец, попавшийся на кленбутероле. Традиционно спортсмены из этой страны в произошедшим винят заражённое мясо — общеизвестный факт, что кленбутерол применяется в Мексике в животноводстве. Головкин не верит в версию Альвареса, утверждает, что тот жульничал, принимал препарат намеренно: «Всё это странно. Все знают, что произошло. Он был пойман на запрещённом препарате. А его история о мясе… Нужно быть реально тупым, чтобы в это поверить».

Промоутер Том Лёффлер (360/GGG/K2 Promotions) не исключает, что история с кленбутеролом даже немного помогла в раскрутке реванша: «Мне вот кажется, что теперь реванш стал даже более масштабным событием благодаря всей этой кленбутероловой истории, спорному решению в первом поединке и неприязни между бойцами. Но Геннадий не нуждается в какой-либо дополнительной мотивации. Ему предстоит побить рекорд ( Бернарда Хопкинса ), защитив титул в 21-й раз».

«На этот раз чувствуется и даже визуально видно, что Головкин хочет победить досрочно, — утверждает Лёффлер. — Он хочет выйти в ринг и сделать Альваресу больно. Это также было заметно и в тренировочном лагере. Он предложит Альваресу мощнейший прессинг. И, конечно же, Головкин не хочет вновь оставлять решение в руках судей».

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Бой Головкин vs Альварес 2 вновь пройдёт на арене T-Mobile — уже в этот уик-энд, 15 сентября.

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