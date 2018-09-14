Бои без правил в Екатеринбурге

В субботу, 22 сентября, в ТЦ SILA VOLI состоится легендарный турнир по боям без правил «STRELKA».

Любой желающий имеет возможность принять участие в уличных боях без правил. В боях участвуют мужчины разных возрастов и социальных групп, что придает проекту поистине народный и демократичный характер.

СТАРТ в 20:00 ул. Толмачева 22.

STRELKA — крупнейший организатор уличных боёв в России, СНГ и по всему миру. В основном, бои стилизованы под формат «уличных» поединков. К участию в боях допускается любой желающий (не профессионал). Бои проводятся по правилам MMA в один раунд не ограниченный по времени до победы либо поражения одного из соперников.

Благодаря тому, что в ринге может оказаться любой желающий (старше 18 лет не имеющий отклонений по здоровью), школьный учитель, рабочий, бизнесмен, фрилансер и так далее, исход боя зачастую не предсказуем.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и написать организатору

Регламент турнира

Билеты для зрителей можно купить у организатора

Вход 400 руб, при размещении репоста на своей странице ВКонтакте — 300 руб.

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI

Центр карты:

56.840552067866284,60.60944899999998

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.840552,60.609449

Дата:

пятница, сентября 14, 2018

Комментарий к дате:

20:00 Количество просмотров: