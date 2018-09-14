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Бои без правил в Екатеринбурге
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Бои без правил в Екатеринбурге 

Overtime.life 14 сентября 2018
Фото: Overtime.life
В субботу, 22 сентября, в ТЦ SILA VOLI состоится легендарный турнир по боям без правил «STRELKA».
Любой желающий имеет возможность принять участие в уличных боях без правил. В боях участвуют мужчины разных возрастов и социальных групп, что придает проекту поистине народный и демократичный характер.
СТАРТ в 20:00 ул. Толмачева 22.
STRELKA — крупнейший организатор уличных боёв в России, СНГ и по всему миру. В основном, бои стилизованы под формат «уличных» поединков. К участию в боях допускается любой желающий (не профессионал). Бои проводятся по правилам MMA в один раунд не ограниченный по времени до победы либо поражения одного из соперников.
Благодаря тому, что в ринге может оказаться любой желающий (старше 18 лет не имеющий отклонений по здоровью), школьный учитель, рабочий, бизнесмен, фрилансер и так далее, исход боя зачастую не предсказуем.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и написать организатору
Регламент турнира
Билеты для зрителей можно купить у организатора
Вход 400 руб, при размещении репоста на своей странице ВКонтакте — 300 руб.
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI
Центр карты:
56.840552067866284,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
пятница, сентября 14, 2018
Комментарий к дате:
20:00  Количество просмотров:
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