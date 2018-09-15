Жервонта Дэвис арестован за драку — бой с Абнером Маресом под угрозой срыва: видео

Талантливый «суперчемпион» WBA в весе до 59 кг американец Жервонта Дэвис (20-0, 19 КО) подрался на улице, за что и был арестован, рассказывает TMZ Sports.

Инцидент произошёл в Вашингтоне (США) в пятницу. Дэвис отдыхал в Rosebar Lounge, нагулял на 10 тысяч долларов США. Якобы именно вокруг счёта и произошёл конфликт, продолжившийся уже за пределами заведения.

Согласно полицейскому рапорту, Дэвис и ещё один мужчина устроили на улице кулачный бой. Очевидцы попытались успокоить драчунов, а когда те предприняли попытку скрыться, вовремя появился полицейский патруль, арестовавший обоих бойцов.

На видео от TMZ Sports патрульный проводит в полицейскую машину человека похожего на Дэвиса:

Инцидентом не очень доволен мексиканец Абнер Марес (31-3-1, 15 КО).

По его словам, с вероятностью в 90% он подерётся с Дэвисом в декабре. В оставшиеся 10% Марес оценил возможные причины срыва боя. Это проблемы Дэвиса с весом и/или ситуация с арестом.

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