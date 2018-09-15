Промоутер Титов: России нужен Совет по контролю за боксом

Российский промоутер Алексей Титов высказал мнение, как сократить количество боксёрских мисматчей (поединок в котором победитель известен заранее из-за разницы спортсменов в классе). По его словам, пришло время собрать круглый стол из заинтересованных лиц, и прийти к общему знаменателю в вопросе качества. «В руках Федерации Бокса России есть определённые механизмы, которые они могут задействовать. British Boxing Board of Control (Британский совет по контролю за боксом) в Великобритании на уровне заявки отсекает неконкурентные бои и просит промоутера заменить того или иного оппонента. У нас не всё так просто. Сейчас в России единая федерация бокса, поэтому там есть информация о боксёрах, сразу видно у кого из российских бойцов какой уровень, кто чего добивался в любителях. Внутри российской индустрии бокса в этом вопросе ситуация очень неплохая. С приходом Федерации Бокса России в профессиональный бокс, боксеров от барной стойки в российском профессиональном боксе почти не стало. Гораздо сложнее ситуация с иностранцами. Тут нужен комплексный подход.

Я убеждён, что нужно созвать экспертный совет и честно с друг с другом все обсудить. Пригласить можно всех заинтересованных в развитии российского профессионального бокса — функционеров, промоутеров, менеджеров, боксёров, тренеров, судей, журналистов, возможно даже букмекеров. Дело в том, что в разных странах разный уровень профессионального бокса, и это не все понимают, к сожалению. Некоторые менеджеры и промоутеры по старинке смотрят на количество побед в рекорде иностранного боксёра, и полагают, что это показатель какого-то высокого уровня. Это абсолютно не так. Сейчас не каменный век! Есть boxrec, где можно посмотреть весь рекорд боксера, кого он побеждал, как, где и когда. И только некоторые менеджеры и промоутеры до самого гонга изображают, что всё будет зрелищно и увлекательно. Кого они хотят этим обмануть? Так нельзя. Надо уважать своего зрителя», — сказал Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Вадиму Жуку.