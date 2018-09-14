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Головкин: Нужно быть тупым, чтобы поверить в отговорку про мясо
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Головкин: Нужно быть тупым, чтобы поверить в отговорку про мясо 

ToFight.ru + ещё 1 14 сентября 2018
Чемпион мира в среднем весе по двум версиям Геннадий Головкин вновь ответил на вопрос, касающийся допинг-скандала с участием его оппонента Сауля Альвареса. Перед их запланированным майским боем мексиканец провалил два допинг-теста.
«Мы знаем что произошло — его поймали на запрещенных веществах. Что касается рассказов Альвареса о мясе, нужно быть поистине тупым, чтобы поверить в эти истории» — считает Геннадий Головкин.
Реванш Головкина и Альвареса покажут уже в воскресенье утром.
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