Головкин: Нужно быть тупым, чтобы поверить в отговорку про мясо

Чемпион мира в среднем весе по двум версиям Геннадий Головкин вновь ответил на вопрос, касающийся допинг-скандала с участием его оппонента Сауля Альвареса. Перед их запланированным майским боем мексиканец провалил два допинг-теста.

«Мы знаем что произошло — его поймали на запрещенных веществах. Что касается рассказов Альвареса о мясе, нужно быть поистине тупым, чтобы поверить в эти истории» — считает Геннадий Головкин.

Реванш Головкина и Альвареса покажут уже в воскресенье утром.

