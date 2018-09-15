Озвучены официальные гонорары Геннадия Головкина и Сауля Альвареса

Атлетическая комиссия штата Невада озвучила официальные гонорары, которые достанутся участникам предстоящего вечера бокса, сообщает ESPN.

В ночь на 16 сентября по восточноевропейскому времени на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт масштабное шоу от промоутеров Оскара Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions) и Тома Лёффлера (360/GGG/K2 Promotions).

В главном событии вечера в реванше встретятся чемпион WBC, WBA Super в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) и претендент из Мексики Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО). Официальные гонорары бойцов — по 5 миллионов долларов США.

Источник напоминает, что оба заработают в несколько раз больше, учитывая, что им полагается часть денег от продажи билетов, а также процент полученный из реализации PPV-прав на просмотр шоу.

Это случится завтра — превью поединка-реванша Головкин vs Альварес 2 Гонорары бойцов андеркарда в разы скромнее.

Средневесы Давид Лемьё (39-4, 33 KO) из Канады и Гэри О'Салливан (28-2, 20 KO) из Ирландии, которым предстоит определить обязательного претендента по линии WBA, заработают соответственно 200 и 400 тысяч долларов США.

Задумавший покорить пятую весовую категорию никарагуанец Роман Гонсалес (46-2, 38 KO) за поединок против прыгающего по весам мексиканца Мойсеса Флореса (25-5-1, 14 KO) заработает 200 тысяч долларов США. Флорес — всего 35 тысяч долларов США.

Чемпион WBO в весе до 69,9 кг мексиканец Хайме Мунгуйя (30-0, 25 KO) за бой против канадского середняка Брэндона Кука (20-1, 13 KO) получит 250 тысяч долларов США. Его соперник ограничится суммой в 30 тысяч долларов США.

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