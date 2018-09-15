Они бухают и дерутся раз в год — Эдди Херн сделал выпад сторону бойцов Эла Хэймона

Британский промоутер Эдди Херн в беседе с журналистом портала FightHype раскритиковал американских боксёров за проведение боёв один раз в год, а также ведение распутной жизни и показ плохого примера для молодых бойцов. Со своей же стороны Херн гарантирует постоянную активность своим боксёрам.

«Сейчас я вижу много американских бойцов, которые считают допустимым боксировать один раз в год. Они зарабатывают чемоданы денег, могут носить несколько дорогих цепей и им кажется, что всё хорошо. А это не хорошо, — негодует Херн. — Не так нужно строить карьеру и свой боксёрский профиль. Не так нужно прогрессировать, как боец. Я вижу много таких парней. Мне было весело наблюдать за ними пьяными в субботу, когда они шатались в разных компаниях. Что это за поведение для молодых бойцов? Вы просто ведёте распутный образ жизни. «Я бухаю и дерусь один раз в год, но мне б**ть всё равно, потому что у меня есть деньги» — это то, что они из себя представляют».

«Если вы посмотрите на умных бойцов, таких как (чемпион мира IBF в 59 кг) Тевин Фармер… Если он выиграет 20 октября, он будет боксировать в декабре. Это позволит ему заработать много денег и позволит, улучшиться как бойцу. А теперь посмотрите на других парней. Например, мне нравится Жервонта Дэвис, я думаю, что он невероятен, но боксирует раз в год, — говорит Эдди. — Мы просто продолжим делать своё дело. То, что мы гарантируем бойцам — это активность. Не это дерьмо собачье, заявления в духе, что «я буду драться в декабре», а на самом деле в феврале или ещё позже».

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