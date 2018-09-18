Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо проведут матч-реванш

Они это серьёзно?

В минувшую субботу, когда весь боксёрский мир находился в предвкушении повторного поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, СМИ огорошили сенсационным сообщением о том, что в конце нынешнего года может состояться ещё один рематч суперзвёздных боксёров — 41-летнего американца Флойда Мейвезера-младшего (50-0-0, 27 KO) и 39-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 KO).

Причём авторами этой новости стали сами боксёры. 12-кратный чемпион мира в пяти весовых категориях Мейвезер написал в «Инстаграме», что вернётся на ринг ради матча-реванша с Пакьяо: «Я возвращаюсь, чтобы провести бой с Мэнни Пакьяо в этом году. Ещё один чек с девятизначной суммой». И почти сразу же после этого сообщение такого же содержания разместил в своём «Инстаграме» и экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, а ныне регулярный чемпион мира WBA в полусреднем весе Пакьяо, который пообещал нанести Мейвезеру первое в его профи-карьере поражение: «50-1, никаких оправданий».

Старые счёты

Организации первого боя между этими соперниками боксёрская общественность в своё время ожидала на протяжении семи или восьми лет. Но когда в мае 2015 года этот поединок состоялся, то он получился не вожделенным для многих мега-боем, а откровенно скучным и пресным противостоянием. Ожидания любителей бокса тогда совсем не оправдались. Многие из них называли тот бой унылым и скучным, а некоторые посчитали себя обманутыми. Хотя подобный сценарий развития событий на ринге изначально виделся вполне вероятным.

Зная осторожно-защитную, рациональную манеру ведения боя Мейвезера, вряд ли стоило сильно надеяться, что в таком ответственном поединке, да ещё и против такого серьёзного соперника он вдруг решит её кардинально изменить и полезет в рубку. Что касается Пакьяо, то выдвигать ему упрёки было бы неправильным, ведь лишь он один в тот вечер стремился в ринге к обострениям, пытаясь навязывать Флойду размены ударами. Однако Мэнни просто не сумел этого сделать, не смог реализовать такую тактику в силу мастерства, скорости и подвижности соперника. Мейвезер также отменно воспользовался в этом бою имевшимся преимуществом над оппонентом в линейных размерах, не подпуская в большинстве эпизодов боя визави на опасную для себя дистанцию. Американец в основном пытался «сушить» бой, часто клинчуя и наваливаясь на соперника при возникновении малейшей для себя опасности. Также Флойд вовсю использовал свою фирменную прыткость на ногах, действовал чётко и рационально, дабы контролировать развитие событий на ринге. Пакьяо же в большинстве эпизодов не дотягивался до цели, его удары либо пролетали мимо, либо приходились вскользь. В итоге все трое боковых судей единогласно отдали тогда победу Мейвезеру — 118-110, 116-112, 116-112. Согласно компьютерному подсчёту ударов, из 435 попыток Мейвезера результативными оказались 148, в то время как из 429 выстрелов Пакьяо в цель пришёлся лишь 81.

В послематчевых интервью американец отдал должное сопернику, заявив, что сумел перебоксировать Пакьяо, в первую очередь, за счёт грамотной защиты. И даже отец и тренер Мейвезера Флойд-старший не смог заставить его драться активнее. Тогда Флойд не проронил ни слова о возможности проведения матча-реванша, и даже заявил, что не желает побить легендарный рекорд Рокки Марчиано, который ушёл с ринга чемпионом мира, имея в активе 49 побед без единого поражения, и отметив, что ему достаточно и повторения этого рекорда (после победы над Пакьяо послужной список Мейвезера составлял 48-0-0, 26 KO). Пакьяо же тогда сказал, что не считает себя проигравшим в поединке, поскольку был активнее в ринге, а Мейвезер лишь избегал боя. Также филиппинец отметил, что удары соперника хоть и были довольно сильными, но нисколько не потрясали его. Основную причину такого развития событий на ринге Пакьяо усматривал в превосходстве Мейвезера над ним в линейных размерах. Тогдашний тренер филиппинца Фредди Роуч заявил, что хочет, чтобы Мейвезер дал его подопечному немедленный матч-реванш. Чуть позже об этом стал говорить и сам Пакьяо.

Дальнейшие события

Однако впоследствии никогда не казалось, что соперники были близки к организации повторного боя. Пакьяо принялся залечивать травмированное правое плечо, что, по мнению его команды, стало одним из главных факторов его неудачного выступления в том поединке. Вернулся на ринг Мэнни спустя почти год, победив по очкам в их третьем бою американца Тимоти Брэдли . После этого Пакьяо провёл ещё три боя. Сначала он уверенно разобрался с мексикано-американцем Джесси Варгасом. Затем в июле прошлого года отправился в Австралию, где потерпел спорное поражение от местного боксёра Джеффа Хорна. И, наконец, в июле нынешнего года Мэнни одержал свою первую досрочную победу с 2009 года, остановив в 7-м раунде аргентинца Лукаса Матиссе . На протяжении этого времени Пакьяо неоднократно раздумывал о завершении своей боксёрской карьеры. Однако он не делал заявлений о том, что вешает перчатки на гвоздь, хотя был избран в сенат Филиппин и довольно много времени уделял законодательной работе. Также за этот период Мэнни провёл кардинальные изменения в своей команде, отказавшись от дальнейшего сотрудничества с промоутером Бобом Арумом и тренером Фредди Роучем, с которыми шёл плечом к плечу долгие годы и в партнёрстве с которыми добился своих самых больших успехов на ринге. Теперь он самостоятельно управляет своей спортивной карьерой, а его тренером стал давний друг и помощник Бубой Фернандес. Что касается Мейвезера, то спустя четыре месяца после боя с филиппинцем он провёл последний из ранее запланированных по грандиозному контракту с телеканалом Showtime шести своих боёв, легко разобравшись с соотечественником Андре Берто . После этого, повторив знаковый показатель Рокки Марчиано, Флойд, как и обещал, объявил о завершении своей боксёрской карьеры. Однако, несмотря на неоднократные подтверждения о нежелании возвращаться на ринг, через два года простоя Мейвезер оправдал своё прозвище «Деньги», соблазнившись перспективной проведения очень денежного боя с суперзвездой ММА ирландцем Конором Макгрегором , который прошёл в августе прошлого года. В нём Флойд в нетипичном для себя прежнего прессингующем стиле одолел соперника техническим нокаутом в 10-м раунде и положил огромный чек на свой банковский счёт. После того поединка суммарные гонорары Мейвезера за всю его спортивную карьеру превысили фантастическую отметку в 1 миллиард долларов.

Кому нужен (или выгоден) этот рематч?

И вот теперь, после такой неожиданной информации о возможности проведения повторного боя Мейвезера и Пакьяо, многие задаются вопросом: нужно ли миру бокса проведение повторного поединка между ними? И мнения у боксёрской публики на этот счёт разделились. Многие полагают, что эта затея уже порядком устарела и её в последние годы никто особо и не ждал. Действительно, поединок между отставным 41-летним и полуотставным 39-летним боксёрами не выглядит для боксёрской общественности востребованным. Однако с другой стороны раздаются мнения, что Флойд и Мэнни всё же обладают суперзвёздным статусом и их встреча на ринге ещё полностью не утратила актуальность. Да и многим болельщикам Пакьяо хотелось бы получить сатисфакцию за проигранный первый поединок, в котором их кумиру мешала боксировать с полной отдачей травма и который, по их мнению, тогда ещё прыткий Мейвезер попросту «засушил». Тем не менее наиболее выгодно проведение этого боя самим боксёрам. Заработавший за свою профессиональную карьеру несколько сотен миллионов долларов Пакьяо, по некоторым данным, не смог ими толково распорядиться. И для фигуры (в том числе и политической) такого размаха как он несколько десятков заработанных на исходе карьеры миллионов долларов станут отнюдь нелишними. О Мейвезере и говорить нечего, так как, по его же собственному признанию, больше всего на свете он любит деньги. Да и если просто рассуждать рационально и где-то даже цинично, то почему бы людям, которые столько лет и усилий потратили на раскрутку и популяризацию своих имён, не воспользоваться своей известностью, чтобы зарабатывать на ней на закате своих спортивных карьер. Осуждать их за это явно не стоит, поскольку на их месте таким образом поступил бы почти каждый.

Также можно отметить и ещё один фактор, который привлечёт внимание определённой части любителей бокса к этому матчу-реваншу. Дело в том, что немалому их количеству хотелось бы увидеть первое поражение обладающего непобеждённым статусом Мейвезера. Ведь не секрет, что Флойд выстроил свою огромную популярность и кассовость благодаря многолетнему созданию негативного образа для зрителей. Приличная часть публики покупала платные трансляции его боёв, желая увидеть наконец то, как его побьют. Даже возвращаясь к первому бою с Пакьяо, можно вспомнить, что сразу же после его окончания сидевшие на арене родного для Флойда города Лас-Вегаса зрители встретили победителя неодобрительным гулом и шиканьем, а сам Мейвезер охотно поддразнивал их, вылезая на канаты и всячески демонстрируя, что как бы кому это было не по нраву, но он является лучшим. Поэтому наверняка найдётся немало любителей бокса, которые захотят купить PPV-трансляцию этого рематча только из-за надежды увидеть первое поражение Флойда. К тому же практически любой исход этого боя уже существенно не повлияет на общую оценку достижений, которых эти две суперзвёзды мирового бокса достигли на протяжении многих лет выступлений на ринге. По сути, это действительно будет поединок двух соперников предпенсионного или даже пенсионного для бокса возраста. В связи с этим, конечно же, ни о каком «бое мечты» в данном случае речи уже идти не может. Если этот поединок состоится, то это будет в значительной мере просто шоу по зарабатыванию денег. Хотя, наверняка, таких огромных доходов, какие были получены по итогам их первой схватки (суммарно более $550 млн), ставшей (и до сих пор являющейся) рекордсменом по кассовым сборам за всю историю бокса, организаторам матча-реванша и близко не удастся собрать. А следовательно и гонорары Флойда и Мэнни на этот раз будут существенно меньшими, нежели в первом их противостоянии (тогда Мейвезер получил $210 млн, а Пакьяо — около $140 млн).