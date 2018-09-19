Мэйуэзер: перед реваншем с Пакьяо проведу бой в Токио

СМИ: Мэйуэзер перед поединком с Пакьяо планирует провести бой в Токио

Американский боксер Флойд Мэйуэзер — младший планирует провести поединок в Токио перед боем-реваншем с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом сообщил в среду американский новостной ресурс TMZ.

По его сведениям, 41-летний Мэйуэзер несколько скорректировал свои планы с прошлой недели и теперь намеревается вернуться на ринг, проведя два боя. Первый из них состоится в Токио, точная дата пока не определена. В качестве ориентировочного срока поединка рассматривается 31 декабря текущего года. А выбор столицы Японии обусловлен стремлением боксера "подогреть" интерес к своей персоне на азиатском рынке перед тем, как приступить к реализации там коммерческих проектов.

Как поясняет TMZ, американец пока не подобрал себе соперника для первого боя. Примечательно то, что выбор Мэйуэзера может пасть не только на боксера, но и на кикбоксера или бойца смешанного стиля. Под эту категорию подходит ирландец Конор Макгрегор , однако его имя в окружении американца пока не упоминалось, отмечает портал.

Ранее Мэйуэзер объявил о проведении реванша с Пакьяо в декабре. Американец не проводил поединки с 26 августа 2017 года, тогда Мэйуэзер победил Макгрегора в поединке по правилам бокса техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого он объявил о завершении карьеры. Мэйуэзеру поступали предложения вернуться на ринг, но он отвечал отказом.

Первый поединок между Пакьяо и Мэйуэзером прошел 2 мая 2015 года, в нем единогласным решением судей победу одержал американец. Пакьяо заработал $140 млн за бой, Мэйуэзер — $210 млн