Мэйуэзер объявил о возвращении в бокс и реванше с Пакьяо

Американский боксер Флойд Мэйэузер объявил о том, что проведет бой-реванш с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2018 году. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Я возвращаюсь, чтобы подраться с Мэнни Пакьяо в этом году. Остальные детали последуют позже», — написал Мэйуэзер.

Американец объявил о завершении карьеры в августе 2017 года, нокаутировав в бою по правилам бокса ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора . Сообщается, что за поединок американец получил порядка 300 миллионов долларов. После этого ходили слухи, что Мэйуэзер вернется в спорт и попробует себя в смешанных единоборствах. В частности, речь шла о бое-реванше с Макгрегором.

Поединок между Пакьяо и Мэйуэзером-младшим прошел 2 мая 2015 года, в нем единогласным решением судей победу одержал американец. Пакьяо заработал 140 миллионов долларов за бой, Мэйуэзер — 210 миллионов.

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений. Еще два боя с его участием завершились вничью. В послужном списке Мэйуэзера 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения.