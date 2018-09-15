Мэйвезер сообщил о проведении боя с Пакьяо в этом году

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер сообщил, что в этом году вернется на ринг. Соперником американца станет экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

«Я возвращаюсь, чтобы провести в этом году бой против Пакьяо. Девятизначная сумма за день», — написал Мэйвезер в инстаграме.

Отметим, что несколько дней назад будущие соперники встретились лицом к лицу в Японии.

В мае 2015 года после долгих предварительных согласований Мэйвезер и Паккьяо провели бой в Лас-Вегасе. На кону поединка стояли сразу три титула в полусреднем весе — пояса по версиям WBA super, WBC, WBO. В том поединке победу единогласным судейским решением одержал Пакьяо.