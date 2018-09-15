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Флойд Мэйвезер: Возвращаюсь, чтобы драться с Пакьяо в этом году
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Флойд Мэйвезер: Возвращаюсь, чтобы драться с Пакьяо в этом году 

Советский спорт + ещё 1 15 сентября 2018
«Я возвращаюсь, чтобы драться с Мэнни Пакьяо в этом году. Еще один чек с девятизначной суммой на подходе», — написал Мэйвезер в своем Instagram.
Напомним, Мэйвезер последний раз выходил на ринг в августе 2017 года, когда победил бойца смешанного стиля Конора Макгрегора (поединок проходил по правилам бокса).
В мае 2015 года американец победил Пакьяо единогласным решением судей.
Ранее филиппинец завялял, что готов провести второй поединок против Мэйвезера.
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I’m coming back to fight Manny Pacquiao this year. Another 9 figure pay day on the way @mayweatherpromotions
Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)
15 Сен 2018 в 3:51 PDT
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