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Боксер Кудряшов победил румына Жура во втором бою после поражения от Дортикоса
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Боксер Кудряшов победил румына Жура во втором бою после поражения от Дортикоса 

ТАСС + ещё 1 15 сентября 2018
ТАСС, 15 сентября. Бывший претендент на титул чемпиона мира россиянин Дмитрий Кудряшов одержал победу во втором поединке после участия во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В 10-раундовом рейтинговом бою в весовой категории до 90,71 кг, прошедшем в Кемерове, он победил румына Александру Жура техническим нокаутом в первом раунде.
Кудряшов в конце первого раунда отправил соперника на настил ринга, румын не успел встать за положенные 10 секунд.
Российский боксер в сентябре прошлого года проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде в четвертьфинале WBSS. Поединок прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас).
Предыдущий поединок россиянин провел 10 дней назад — 5 сентября в Грозном он победил уругвайца Маурисио Баррагана техническим нокаутом в 6-м раунде.
На счету Кудряшова теперь 23 победы (все — нокаутом) и два поражения. В послужном списке Жура — 17 побед, семь из которых он одержал нокаутом, и два поражения.
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