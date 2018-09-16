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Сауль Альварес реально зол, он задумал отомстить Геннадию Головкину — функционер
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Сауль Альварес реально зол, он задумал отомстить Геннадию Головкину — функционер 

Vringe.com + ещё 1 16 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Промоутер сегодняшнего боксёрского шоу в Лас-Вегасе (США) Оскар Де Ла Хойя считает, что его клиент Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) на самом деле «задумал месть» и сфокусирован на достижении цели — победить в матче-реванше лидера среднего веса Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) досрочным образом.
«Он размышляет над тем, что надо вырубить Головкина за всё то, что он наговорил о ситуации с допингом, — сказал промоутер Omnisport. — У меня сильное ощущение, что с гонгом Сауль пойдет делать дела. Он реально злой сейчас, и хочет заставить GGG заплатить за это. Он никогда раньше не говорил, что собирается кого-то там нокаутировать. А тут я ему верю».
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Пуще прежнего нагоняя жути, Де Ла Хойя утверждает, что из-за едких комментариев Головкина Альварес тренировался «так, словно завтра не наступит». «Больше бегал, больше раундов спаррингов провёл, да и вообще готовился так, как никогда раньше», — добавил он.
«Головкин силён. Он держит удар, и сам отоварить может. Но вот что я вам скажу: не непобедимых. Я меня чувство, что Сауль отлично сделал домашнюю работу и знает, как проработать слабые стороны противника. Возможно, он и в самом деле остановит GGG», — набросил Оскар.
Смотрите также: Прямая трансляция: Геннадий Головкин — Сауль Альварес 2  Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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