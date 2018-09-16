Гонсалес закрыл два кряду поражения Рунгвисаи яркой победой над Фуэнтесом

T-Mobile Arena, Лас-Вегас, штат Невада, США. Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях никарагуанский супермухач (до 52,2 кг) Роман Гонсалес (47-2, 39 KO) закрыл два кряду поражения от рук грозного тайского панчера Срисакета Сор Рунгвисаи (46-5-1, 41 КО) победой над мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25-5-1, 14 KO).

Гонсалес завладел инициативой, работал первым номером, комбинировал. Во 2-м раунде бойцы столкнулись головами и возле правого глаза мексиканца образовалось неприятное рассечение.

Окровавленный Фуэнтес храбро пытался отвечать ударом на удар Гонсалесу, но чаще всего слишком прижимался к канатам и стоял под бомбардировкой никарагуанца.

В 5-м раунде при попытке выбросить удар мексиканец нарвался на разрушительный правый хук Гонсалеса и оказался на канвасе. Рефери незамедлительно остановил бой.

Красивое возвращение некогда лучшего бойца мира вне зависимости от весовой категории.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гонсалес-Фуэнтес (появится в скором времени)

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