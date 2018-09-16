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Головкин заговорил о реванше против Альвареса
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Головкин заговорил о реванше против Альвареса 

Lenta.ru + ещё 40 16 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Казахстанский боксер Геннадий Головкин готов вновь встретиться в ринге с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщает Sport.kz.
«Сегодня был хороший бой для нас обоих, мы проделали отличную работу. Я все еще считаю себя чемпионом, но и он сражался как чемпион. Так что сегодня был поединок двух чемпионов», — отметил 36-летний Головкин. «Конечно, мы бы хотели провести третий поединок, мы будем об этом разговаривать. Было бы прекрасно его провести», — добавил спортсмен.
16 сентября Альварес нанес Головкину первое поражение в карьере. Бой, прошедший в Лас-Вегасе, стал вторым для спортсменов. Благодаря победе, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 килограмма.
Первый поединок между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го. Бой завершился вничью.
На счету Головкина — 40 поединков в профессиональном боксе. 38 боев закончились победой казахстанского спортсмена.
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