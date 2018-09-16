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Видео боя: Руслан Мадиев — Пабло Сесар Кано, HD 720
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Видео боя: Руслан Мадиев — Пабло Сесар Кано, HD 720 

Vringe.com 16 сентября 2018
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Пабло Сесаром Кано и Русланом Мадиевым, который состоялся 13 сентября 2018 года в Лас-Вегасе (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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