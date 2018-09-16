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Разгневанный победой Альвареса Головкин ушёл из ринга, не дожидаясь интервью: кадры
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Разгневанный победой Альвареса Головкин ушёл из ринга, не дожидаясь интервью: кадры 

Vringe.com 16 сентября 2018
Фото: Vringe.com
После того, как ринг-анонсер объявил победителем сегодняшнего мегафайта в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО), и ведущий НВО Макс Келлерман начал делать с ним интервью, легендарный Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) не стал дожидаться своей очереди у микрофона и ушёл из ринга.
В конце интервью Сауля арена внезапно неодобрительно загудела: это на экранах показали, как недовольный вердиктом судей GGG идёт в свою раздевалку по подтрибунным коридорам.
Несколько минут назад чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBO и журнала The Ring перекочевали от Головкина к Альваресу, который победил решением большинства судей.
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Этот вердикт помешал Геннадию установить новый рекорд по числу титульных защит в среднем весе (до 72,6 кг).
Напомним, первая встреча боксёров год назад завершилась ничьей. При этом большинство фанатов и экспертов посчитали, что Геннадий сделал достаточно, чтобы получить победу по очкам.
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