Разгневанный победой Альвареса Головкин ушёл из ринга, не дожидаясь интервью: кадры

После того, как ринг-анонсер объявил победителем сегодняшнего мегафайта в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО), и ведущий НВО Макс Келлерман начал делать с ним интервью, легендарный Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) не стал дожидаться своей очереди у микрофона и ушёл из ринга.

В конце интервью Сауля арена внезапно неодобрительно загудела: это на экранах показали, как недовольный вердиктом судей GGG идёт в свою раздевалку по подтрибунным коридорам.

Несколько минут назад чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBO и журнала The Ring перекочевали от Головкина к Альваресу, который победил решением большинства судей.

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Этот вердикт помешал Геннадию установить новый рекорд по числу титульных защит в среднем весе (до 72,6 кг).

Напомним, первая встреча боксёров год назад завершилась ничьей. При этом большинство фанатов и экспертов посчитали, что Геннадий сделал достаточно, чтобы получить победу по очкам.

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