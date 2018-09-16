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Головкин впервые проиграл
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Головкин впервые проиграл 

Lenta.ru + ещё 19 16 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
Казахстанский боксер-средневес Геннадий Головкин проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в бое-реванше, состоявшемся в Лас-Вегасе. Это первое поражение в его карьере, сообщает в воскресенье, 16 сентября, «Советский спорт».
По итогам 12 раундов двое судей отдали победу Альваресу (115-113), третий счел поединок ничейным — 114-114.
Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.
Первый поединок между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го и завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу (118:110), второй — его сопернику (115:113), а третий посчитал, что поединок завершился вничью (114:114). На кону стояли чемпионские титулы, в итоге пояса остались у казахстанского боксера. Позже спортсмены договорились о реванше.
36-летний Головкин владел титулом WBA с 2010 года и защищал его 19 раз. Всего он провел 39 боев — 38 закончились победой (34 — нокаутом), один — ничьей. У 28-летнего Альвареса в активе 50 побед (34 нокаутом), одно поражение и две ничьи.
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