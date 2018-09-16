Война окончена. Головкин проиграл в США

Война окончена. Головкин проиграл Альваресу в Лас-Вегасе

Судьи и в этот раз отказались отдать победу GGG в равном бою. Опять скандал?

В Лас-Вегасе, на знаменитой T-Mobile Арене завершился вечер профессионального бокса, который возглавил самый ожидаемый реванш года в боксе. 28-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50-1-2, 34 КО) встречался с 36-летним казахстанцем Геннадием Головкиным (37-1-1, 34 КО). На кону поединка стояли пояса WBC, WBA Super и IBO, принадлежавшие казахстанцу.

Первый поединок двух звёздных боксёров прошёл ровно год назад, 15 сентября на той же самой T-Mobile Арене. Тогда Головкин весь бой нагнетал обстановку, атаковал, но смог добиться от местных судей только ничьей. Именно скандальный итог той схватки подарил любителям бокса повторный матч Канело и GGG.

Реванш Альвареса с Головкиным назначали на 6 мая 2018 года, в один уик-энд с Синко де Майо (мексиканский национальный праздник), однако в назначенную дату в ринге появился только Геннадий. Сауль в это время занимался разбирательствами с USADA, поскольку в двух допинг-тестах мексиканца, взятых при подготовке к первому бою с GGG, были обнаружены следы запрещённого препарата — кленбутерола.

В итоге Альвареса дисквалифицировали на полгода, реванш с Головкиным сорвался, а сам Геннадий подрался с Ванесом Мартиросяном , вышедшим на поединок на коротком уведомлении. Армяно-американец не простоял против казахстанца и одного полного раунда.

Промоутеры Альвареса и Головкина понимали, что вскоре первый преодолеет свои проблемы с законом, и нужно будет садиться за стол переговоров, чтобы организовать реванш. Однако ситуация осложнялась по мере того, как две прежде уважительных в отношении друг друга команды наращивали обороты своей ссоры. Особенно преуспел Абель Санчес, наставник Геннадия Головкина в Big Bear, который чаще остальных подкалывал Сауля Альвареса. Канело отвечал и делал это временами грубовато.

«Я его не оскорблял, но, судя по реакции, мои слова задели Альвареса», — приводит слова тренера казахстанского боксёра Boxingscene. — Но я ничего не придумывал и озвучил только факты, услышав которые, Сауль опустился на невероятный уровень и скатился до оскорблений. Он вряд ли сможет сказать, где я соврал в своих словах, потому что я лишь констатировал то, что видел в исполнении Альвареса на ринге и вне его. И если Сауль повёл себя таким образом, значит я был прав в том, что сказал».

В какой-то момент промоутер Альвареса Оскар де ла Хойя сказал прессе, что переговоры окончены, договориться по второму поединку Канело и GGG не удалось. Тут же активизировались в соцсетях и другие видные представители дивизиона Дениэл Джейкобс и Билли Джо Сондерс.

Однако 14 июня, в день, названный дедлайном для согласования сделки, Оскар де ла Хойя объявил реванш Канело — GGG 2, дату — 15 сентября и место проведения — T-Mobile арену.

И вот спустя месяцы горячей раскрутки, взаимных оскорблений и обещаний друг друга уничтожить в ринге, боксёры вышли на бой.

В самом начале стало понятно, что реванш не будет похож на первый бой, когда Головкин был ярко выраженным агрессором. Боксёры нервно перестреливались в центре ринга первые три минуты. Геннадий, в основном, работал джебом, в то время как Альварес старался быть разнообразнее, включая апперкоты и двигаясь по более замысловатой треактории.

Визуально из-за этого казалось, будто Канело ощущает себя в ринге чуть увереннее, ведёт бой. Во втором и третьем раундах ситуация чуть выровнялась. Головкин раз разом доставал Альвареса джебом и включил и другие удары.

Четвёртая трёхминутка вышла более зрелищной. Первую половину отрезка вёл Альварес. Головкин казался чуть растерянным из-за тактики Сауля — Канело не обхаживал пространство у канатов, убегая от атак Геннадия. Всё больше мексиканец шёл вперёд на соперника, пятиться время от времени приходилось GGG. В середине раунда Головкин попал отличным апперкотом, что заставило действовать Альвареса осторожнее, и раунд выровнялся.

Следующие два раунда показали, что Головкин способен удачно работать на отходе. Геннадий отлично пробивал джеб, никогда не застаивался в одной точке и не пятился слишком откровенно. Однако с виду поединок на экваторе был абсолютно равным.

К девятому раунду стало немного тревожно за функциональное состояние Головкина. Плюс у Геннадия образовалась небольшая гематома. Однако и на лице Канело вы могли увидеть повреждения — ещё в середине Альварес получил рассечение.

В концовке и Головкин, и Альварес дали понять, что оба отлично готовы на всю дистанцию поединка и выдали прекрасные три последних трёхминутки. Особенно ярким получился заключительный раунд, в котором GGG буквально полетел на Канело со стартовым гонгом. Весь отрезок боксёры рубились, забыв об осторожности, но поединок всё же дошёл до решения.

Надо сказать, что первая оглашённая оценка (114:114) казалась справедливой. Однако мы помним, что боксёры обещали нам обойтись без ничейного результата в этот раз. Видимо, у судей была такая же задача, и оставшиеся двое боковых насчитали победу Альвареса (115:113 дважды).

Считается, что претендент, чтобы побеждать чемпиона в титульном бою решением, должен делать это сверхуверенно. Не хочется в очередной раз говорить о несправедливости судей, но Сауль Альварес не был лучше Геннадия Головкина в отдельно взятом поединке. Но и не был хуже. Значит, судьи имели полное право увидеть его победу.

По статистике за бой Головкин выбросил 879 ударов, из которых 234 достигли цели (27%). На счету Альвареса 622 удара, а их точность оказалась выше — 202 удара попали в «яблочко» (33%).

Если бы сегодня подняли руку Геннадия Головкина, скорее всего, мы с вами увидели бы и третий поединок GGG с Канело. Однако мы имеем нового чемпиона WBC, WBA Super и IBO в среднем весе, и он едва ли захочет вновь проходить через поединок с Головкиным.