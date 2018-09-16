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Малкин — Головкину: засудили! Мы с тобой, брат
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Малкин — Головкину: засудили! Мы с тобой, брат 

Чемпионат.com + ещё 3 16 сентября 2018
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился впечатлениями от поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, а также выразил слова поддержки казахстанцу.
«Засудили! Мы с тобой, брат», — написал Малкин на своей странице в «Инстаграме», сопроводив запись совместным фото с Головкиным.
Соответствующий пост можно увидеть на странице хоккеиста в социальной сети.
Геннадий Головкин и Сауль Альварес провели поединок ранним утром 16 сентября (мск). Бой прошёл в плотной и равной борьбе. Казахстанец больше атаковал, в то время как Альварес был точнее. По итогам двенадцати раундов судьи отдали победу Сауля решением большинства — 114:114, 115:113, 115:113.
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