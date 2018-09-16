Малкин — Головкину: засудили! Мы с тобой, брат

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился впечатлениями от поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, а также выразил слова поддержки казахстанцу.

«Засудили! Мы с тобой, брат», — написал Малкин на своей странице в «Инстаграме», сопроводив запись совместным фото с Головкиным.

Соответствующий пост можно увидеть на странице хоккеиста в социальной сети.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес провели поединок ранним утром 16 сентября (мск). Бой прошёл в плотной и равной борьбе. Казахстанец больше атаковал, в то время как Альварес был точнее. По итогам двенадцати раундов судьи отдали победу Сауля решением большинства — 114:114, 115:113, 115:113.