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Владимир Хрюнов: «Темные силы обеспечили результат в пользу Альвареса»
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Владимир Хрюнов: «Темные силы обеспечили результат в пользу Альвареса» 

Спорт-Экспресс 16 сентября 2018
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал поражение казастанского боксера Геннадия Головкина от мексиканца Сауля Альвареса.
— Машина, которая противостояла Головкину, планировала такой результат боя очень давно, когда Альвареса не дисквалифицировали, — отметил Хрюнов. — Нервная обстановка, которая сложилась перед боем, поведение самого Канела говорили о том, что Головкину помимо Альвареса, противостояла в ринге некая темная сила, и организация, которая и обеспечила такой результат. По моему мнению, Головкин победил 116-114, даже если судить предвзято. Но действительно существует другой фактор. Профессиональный бокс — это бизнес, и темные силы обеспечили такой результат в пользу Альвареса.
— То есть с судейскими решениями относительно счета боя вы не согласны.
— Здесь можно рассуждать сколько угодно. Я говорю о факторах, повлиявших на такое решение. Было видно, что это все готовилось. Но я думаю, что есть определенная логика. Если они вдруг соберутся провести и третий бой, наверное, он продастся так же успешно, как и второй.
— Вы считаете, нужен третий бой?
— Дело в том, что Геннадий Головкин уже больше, чем боксер. Я бы на его месте, возможно, на этом и закончил бы. Потому что популярнее человека, представляющего Казахстан, сегодня в мире нет. Я думаю, что нашлось бы много интересной работы, с учетом достижений на мировом ринге.
— Головкин сам не исключил вероятность третьего боя, как и Альварес.
— Здесь нужно понимать, что Геннадий провел очень много боев, более 300 в любителях, около 40 в профессионалах. Есть большой физиологический фактор. Ему будет тяжело. (Елена Григорьевская)
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