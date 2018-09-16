12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл

Казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел первое поражение в своей карьере, уступив мексиканцу Саулю Альваресу в поединке за чемпионские титулы WBC и WBA Super. Бой, который продлился все 12 раундов, завершился победой латиноамериканца судейским решением. По окончании поединка Альварес заявил о готовности провести третий поединок с Головкиным, на что казахстанский боец ответил согласием.

В Лас-Вегасе на арене на арене T-Mobile состоялся один из самых ожидаемых боксерских поединков 2018 года. Казахстанец Геннадий Головкин в поединке за защиту чемпионских титулов WBC и WBA Super уступил 28-летнему мексиканцу Саулю Альваресу.

Бой продлился все 12 раундов, а его исход решили судьи, которые отдали предпочтение Альваресу. Два рефери отдали победу мексиканскому боксеру — 115:113, 115:113, третий судья поделил очки поровну.

Таким образом, «Канело» стал чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO, одержав свою юбилейную, 50-ю победу в карьере. Сразу же после поединка Альварес провозгласил себя «великим бойцом».

«Я — великий боец, и я доказал это сегодня. Если люди хотят увидеть еще один раунд, я готов к этому. Удовлетворен боем, потому как провел его прекрасно. Это была чистая победа Я очень рад и полон эмоций, хочу поблагодарить всех, кто верил в меня. Это для моих болельщиков и всей Мексики. Головкин очень сильный боец, но в конце концов мы завоевали победу. Я следовал инструкциям своего угла и хочу поблагодарить свою команду.

Геннадий — великолепный соперник, но я также показал, что я сильный оппонент», — цитирует мексиканца портал Sports.kz.

Головкин в свою очередь отказался давать интервью и сразу же после объявления финального вердикта судей ушел в раздевалку. На то были веские причины. Геннадию потребовалась медицинская помощь: ему наложили восемь швов над правым глазом.

Для 36-летнего казахстанца данный результат стал настоящим ударом — в своей карьере боксер ни разу до этого дня не проигрывал. Кроме того, уступив Альваресу, он не сумел установить рекорд в весовой категории до 72,6 кг и не защитил титул чемпиона мира в 21-м поединке подряд.

Впрочем, Головкин выступил с заявлением на пресс-конференции по итогам поединка, на которой спортсмен заявил, что до сих пор чувствует себя чемпионом.

«Можно много всего сказать. Хотелось бы в первую очередь поздравить Канело, потому что он ушел домой чемпионом. Был хороший бой для нас обоих, мы проделали отличную работу.

Я все еще считаю себя чемпионом, но и он сражался как чемпион. Так что был поединок двух чемпионов. Я чувствовал себя очень комфортно. Мы делали хорошую работу. Контролировали джебом, контролировали весь бой. Даже то, что он не убегал, не значит, что он контролировал поединок. Я боксер, я боец, и буду дальше делать свою работу», — сказал Головкин.

Примечательно, что боксеры встречались друг с другом уже второй раз. Их противостояние началось ровно год назад. 16 сентября 2017 года на той же арене в Лас-Вегасе в поединке между казахстанцем и мексиканцем была зафиксирована ничья. Тогда по итогам 12 раундов боя один из представителей судейского корпуса отдал победу Головкину — 115-113, второй посчитал, что сильнее оказался Альварес — 118-110, а третий рефери принял решение о ничейном результате.

После второго боя обе стороны выразили готовность выйти на ринг еще раз.

«Конечно, мы бы хотели провести третий поединок, мы будем об этом разговаривать. Было бы прекрасно его провести», — заявил Головкин.

Его же поддержал и Альварес, который «не сомневается, что бой удастся организовать».

Стоит отметить, что, как и год назад, результат поединка вызвал немало споров со стороны общественности. Пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в своем инстаграме опубликовала поздравительный пост в адрес мексиканца, однако в комментариях подписчики выражают свое недовольство и утверждают, что победу заслужил Головкин.

Того же мнения оказался и бывший чемпион мира в среднем весе Дэниел Джейкобс , который, к слову, в марте 2017 года уступил казахстанском боксеру в очном поединке.

«Я считаю, что в этом бою Головкин победил. Думаю, он выиграл на два раунда больше. На мой взгляд, он работал на ринге активнее и сделал гораздо больше Альвареса. Хотя мне нужно пересмотреть этот бой в записи, чтобы оценить все более внимательно. Но по первому впечатлению я увидел победу Головкина. Хотел ли бы я сразиться с Альваресом? Да, конечно. Считайте, что это мое обращение к нему: «Сауль, я нокаутирую тебя», — приводит слова американца Fight Hub TV.

Не оставил без внимания противостояние двух боксеров и известный баскетболист и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс , который решил остаться на нейтральной стороне и поблагодарил спортсменов за зрелищный бой.

«Один из лучших боев, которые я когда-либо видел! Уважаю вас обоих. Мог бы смотреть, как вы сражаетесь, хоть каждый день», — написал Джеймс в своем твиттере.

Теперь в активе Альвареса 50 побед, из которых 34 — нокаутом, а также одно поражение и две ничьи. Головкин же провел свой 40-й поединок. В его карьере числится 38 побед (34 — нокаутом), одна ничья и поражение.