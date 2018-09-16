Владимир Хрюнов: «Кроме Альвареса, Головкину в ринге противостояла некая темная сила»

Российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что Геннадия Головкина засудили в бою с Саулем Альваресом.

«Машина, которая противостояла Головкину, планировала такой результат боя очень давно, когда Альвареса не дисквалифицировали. Нервная обстановка, которая сложилась перед боем, поведение самого Канело говорили о том, что Головкину помимо Альвареса, противостояла в ринге некая темная сила, и организация, которая и обеспечила такой результат. По моему мнению, Головкин победил 116-114, даже если судить предвзято. Но действительно существует другой фактор. Профессиональный бокс — это бизнес, и темные силы обеспечили такой результат в пользу Альвареса.

Можно рассуждать сколько угодно. Я говорю о факторах, повлиявших на такое решение. Было видно, что это все готовилось. Но я думаю, что есть определенная логика. Если они вдруг соберутся провести и третий бой, наверное, он продастся так же успешно, как и второй.

Геннадий Головкин уже больше, чем боксер. Я бы на его месте, возможно, на этом и закончил бы. Потому что популярнее человека, представляющего Казахстан, сегодня в мире нет. Я думаю, что нашлось бы много интересной работы, с учетом достижений на мировом ринге.

Нужно понимать, что Геннадий провел очень много боев, более 300 в любителях, около 40 в профессионалах. Есть большой физиологический фактор. Ему будет тяжело», — сказал Хрюнов.

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