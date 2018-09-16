Альварес победил Головкина, став чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBO

В ночь с 15 на 16 сентября (мск) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала повторная встреча между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO Геннадием Головкиным и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Саулем Альваресом.

Противостояние прошло в плотной и равной борьбе, но по итогам 12 раундов судьи отдали победу Альваресу — 114:114, 115:113, 115:113.

Напомним, первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре минувшего года. Тогда судьи зафиксировали ничью, чем вызвали неоднозначную реакцию в боксёрской среде. С тех пор Геннадий Головкин провёл один поединок, нокаутировав в мае этого года Ванеса Мартиросяна. Альварес же отбывал дисквалификацию, связанную с допинговым скандалом.