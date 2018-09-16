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Геннадий Головкин: я дрался лучше Альвареса
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Геннадий Головкин: я дрался лучше Альвареса 

Вести.Ru + ещё 7 16 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал проигранный бой мексиканскому оппоненту Саулю Альваресу. По мнению Головкина, он дрался лучше своего соперника, но признал, что окончательное решение принадлежит судьям.
"Я не собираюсь говорить о том, кто сегодня победил, потому что по мнению судей победа принадлежит Канело, — цитирует Головкина РИА Новости. — На мой взгляд, это был отличный бой. Болельщики получали от него удовольствие. Но я считаю, что дрался лучше него".
Также Головкин подтвердил, что «при определенных обстоятельствах» готов согласиться на третий очный бой с Альваресом.
Напомним, что Головкин провел с Альваресом все 12 раундов и уступил по очкам. Это поражение стало для казахстанца первым в карьере — на его счету 38 побед, 34 из которых нокаутом, и одна ничья.
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