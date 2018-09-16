Геннадий Головкин: я дрался лучше Альвареса 

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал проигранный бой мексиканскому оппоненту Саулю Альваресу. По мнению Головкина, он дрался лучше своего соперника, но признал, что окончательное решение принадлежит судьям.
"Я не собираюсь говорить о том, кто сегодня победил, потому что по мнению судей победа принадлежит Канело, — цитирует Головкина РИА Новости. — На мой взгляд, это был отличный бой. Болельщики получали от него удовольствие. Но я считаю, что дрался лучше него".
Также Головкин подтвердил, что «при определенных обстоятельствах» готов согласиться на третий очный бой с Альваресом.
Напомним, что Головкин провел с Альваресом все 12 раундов и уступил по очкам. Это поражение стало для казахстанца первым в карьере — на его счету 38 побед, 34 из которых нокаутом, и одна ничья.