Рой Джонс: Головкин бегал от Канело, хотя сам обвинял его в этом

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях и один из самых успешных боксеров в истории Рой Джонс-младший считает, что Геннадий Головкин во втором бою с Саулем «Канело» Альваресом не придерживался заявленного им ранее мексиканского стиля.

После первого боя Головкин и его тренер Абель Санчес обвиняли Альвареса в излишне оборонительной тактике. Во втором поединке «Канело» показал более агрессивный бокс и добился победы решением судей.

— Результат справедливый? — Трудно сказать, надо пересмотреть бой, но я скажу, что был бы не против, если бы этот бой завершился вничью. Никто из них особо не доминировал. Единственный минус, если брать бой Хаглера против Леонарда, Леонард был три года на пенсии, он считал ему нечего делать на ринге, если он не может драться с лучшими и тогда он вышел и победил Хаглера.

Головкин постоянно заявлял, что Канело от него бегал и не хотел вступать в бой. Он не показывает шоу, он не работает на фанатов. А в этом бою Головкин сам бегал от него. Нельзя так. Ты вчера жаловался, что соперник не хочет принимать бой, а сегодня соперник готов драться с тобой лицом к лицу. Не поймите меня не правильно. И у Головкина было потрясающее выступление. Может быть, если бы бой длился еще два раунда, была бы ничья. Я не говорю, что он не победил или что-то еще.

Но если ты кого-то просишь выйти и драться с тобой, соперник выходит и дерется, а ты бегаешь, тогда что это такое. В прошлый раз ты говорил, что он не боксировал, не хотел драться, ты ему говоришь — давай дерись, если ты мужик. Он выходит дерется, а ты от него бегаешь?

— Ты считаешь, что Головкин бегал? — Да, потому что каждый раз когда Канело на него шел, он не принимал бой. Мне это непонятно. Но Головкин все равно провел блестящий бой. Этого не отнять. Очень крутой бой. Но если ты говоришь, что готов пойти в рубку, соперник в рубку идет, не просто соперник, а маленький парень, так что я не взбешен судейским решением. Я бы хотел ничью. Я хочу увидеть еще один бой. Это должна была быть ничья или победа Головкина, если бы он не говорил, что Альварес не хочет с ним драться. Но просил драться, а Канело это и сделал, то как не отдать ему победу?

— А по ударам? — Головкин больше попал, но качество ударов Канело лучше. Все то же самое, что в первом бою.