Чемпион мира по боксу Бивол может в декабре провести бой против Джо Смита

"Следующий бой мы планируем на декабрь. Сейчас все топовые боксеры заняты, поэтому ищем оппонента. Мы вели переговоры с Баду Джеком, но они пока не дали результата. Одним из вариантов может стать Джо Смит", — сказал Бивол.

Бивол 4 августа нынешнего года победил малавийца Айзека Чилембу единогласным решением судей и защитил титул по версии WBA.