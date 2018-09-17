Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе рассказал о главном бое в «Олимпийском»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал, какой бой по его мнению заслуживает звания самого главного поединка в «Олимпийском», передает газета «Известия»

Минаков назвал бой Петра Яна с Соном, где судьи присудили победу Яну со счетом 30-27, 30-27, 29-28.

"Бой Яна заслужил статус главной схватки вечера в «Олимпийском». Получилось очень жесткое и яркое противостояние.

Изначально казалось, что Петру не составит труда одержать победу и начать готовиться к бою с Джоном Линекером, но кореец проявил недюжинное упорство и волю к победе, чем серьезно затруднил бой Яну. Но Петр все же проявил характер и заслуженно получил победу по очкам от всех трех судей", — считает Минаков.

Ранее президент Международной федерации самбо заявил о популярности единоборств в России.