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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе рассказал о главном бое в «Олимпийском»
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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе рассказал о главном бое в «Олимпийском» 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал, какой бой по его мнению заслуживает звания самого главного поединка в «Олимпийском», передает газета «Известия».
Минаков назвал бой Петра Яна с Соном, где судьи присудили победу Яну со счетом 30-27, 30-27, 29-28.
"Бой Яна заслужил статус главной схватки вечера в «Олимпийском». Получилось очень жесткое и яркое противостояние.
Изначально казалось, что Петру не составит труда одержать победу и начать готовиться к бою с Джоном Линекером, но кореец проявил недюжинное упорство и волю к победе, чем серьезно затруднил бой Яну. Но Петр все же проявил характер и заслуженно получил победу по очкам от всех трех судей", — считает Минаков.
Ранее президент Международной федерации самбо заявил о популярности единоборств в России.
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