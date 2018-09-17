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Программисты, охранники и продавцы избили друг друга на парковке в Хабаровске
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Программисты, охранники и продавцы избили друг друга на парковке в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 10 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Последний в летнем сезоне чемпионат по уличным боям «Стрелка» прошел в Хабаровске 16 сентября. Девиз соревнований «Хочешь драться — дерись в ринге». Бойцы выясняли отношения на автомобильной парковке торгового центра Большая Медведица, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Участвовать в уличных боях мог любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте организаторов. Площадку три на три метра засыпали песком, огородили автомобильными покрышками, объяснили бойцам правила и все — выходите и деритесь.
— Очки никто не считает, ограничений по времени нет — бой идет до тех пор, пока один из бойцов не сдастся или будет не в состоянии продолжать поединок. В крайнем случае, такое бывает очень редко — объявляется ничья. Такое возможно если противники равные и оба выдохлись, но не сдаются. Смотреть такой бой зрителям уже не интересно. Минимальная защита и экипировка. Перчатки и капу, если их нет у бойца, мы предоставим. Турнир для любителей, для тех, кто занимается единоборствами и хочет понять, на что реально способен. Приходят и те, кто ничем не занимается, но хотят себе что-то доказать, да и просто любят подраться — программисты, охранники и продавцы. Пусть лучше выпускают пар у нас, мы подбираем пары соперников примерно равные по силам, организовано дежурство врачей, — рассказал организатор турнира Виталий Велес.
Неважно даже, кто победил, на импровизированном ринге бойцов традиционно встречают фразой: «Вы здесь, значит — вы уже победили»! Победители и проигравшие после боя призывают всех зрителей заниматься спортом и не курить, такой вот ЗОЖ с кулаками. СПРАВКА Уличные бои «Стрелка» зародились в Санкт-Петербурге, в Хабаровске проводятся второй год. Турниры проходят по упрощенным правилам ММА.
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